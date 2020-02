Renata Dominguez vira embaixadora do Camarote Mar na Sapucaí

Convidada para ser uma das embaixadoras do Camarote Mar, Renata Dominguez não vê a hora de mostrar para todo mundo um lado que poucos conhecem: o samba no pé. “Sou carioca da gema, apaixonada pelo Rio e danço desde os três anos de idade. Inclusive, poucos sabem, mas o começo da minha carreira foi assim, quando tinha 12 anos e morava no Equador, fui convidada a participar de uma seleção de talentos na Ecuavisa por causa da minha habilidade com a dança e acabaram me escolhendo para ser apresentadora”, relembra ela, que ficou muito feliz com o convite do espaço na Sapucaí.

"Conheço alguns donos do camarote e eles sabiam da minha história, da minha loucura por Carnaval, um dos meus feriados preferidos. É uma data que nos recarrega para encarar o novo ano”, observa a atriz, que está de mudança para São Paulo. "Estou começando um novo capítulo da minha vida pessoal. Muito feliz! Virei empresária com o Paros, em SP, o primeiro restaurante/bar grego no país. Estreou super bem, quero acompanhar isso de perto. E espero em breve estar anunciando algum trabalho novo na TV. Quero muito fazer séries. Está começando a bater uma saudadezinha de voltar a atuar.”



Para encarar a missão de embaixadora, Renata tem apostado todas as fichas numa dieta low carb rigorosa, malhação pesada diária com o personal Leo Vieira, além de acompanhamento ortomolecular e estético da Clínica Spaço Heloísa Rocha. “Uma coisa é você ir curtir, apenas, outra é curtir sendo embaixadora de um camarote estreando na Sapucaí, com tudo! Eu tenho que estar à altura, né?”, comenta.



E, mesmo, sendo fã da folia, Renata nunca desfilou. “Já recebi vários convites, mas nunca desfilei. Eu gosto mesmo é de curtir, me contagiar. Quem sabe ainda venho como rainha de bateria um dia?”, brinca.