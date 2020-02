Alteração de humor de Gustavo Marques gera discórdia nos bastidores da Record Rio

Apresentador do Balanço Geral da Manhã, da Record, Gustavo Marques emagreceu dez quilos de uma forma muita rápida. Fechou a boca legal mas, corre nos bastidores da emissora, os boatos também do uso de remédios controlados. Isso explicaria a mudança do estado emocional de Gustavo fora do ar e muitas vezes presenciado pelos funcionários da emissora. Há dias em que ele está de bom humor e há dias em que fica introspectivo e até já foi visto falando sozinho pelos corredores. Os produtores da atração estão preocupados porque ele espalha que ainda quer eliminar mais alguns quilos e vai continuar o tratamento.