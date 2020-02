Jornalista Fernanda Alves está na mira da Rede Brasil de TV

A coluna que não gosta de adiantar nada, soube que a jornalista Fernanda Alves recentemente na sede da Rede Brasil de TV. A reunião foi com diretores do alto escalão da emissora, e Fernanda também assistiu ao programa de Luciano Faccioli e Decio Picinini. Procurada, ele afirmou que esteve lá, mas que foi apenas fazer uma visita: "Estava com saudades", disse à coluna, mas nós sabemos que ela estaria sendo escalada para integrar a grade da emissora em um programa de fofocas.