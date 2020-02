Multishow vai lançar reality inspirado em 'Largados e Pelados'

O Multishow está realmente mudando e, para nossa surpresa, em abril estreia um reality tipo 'Largados e Pelados', que ganhou uma versão tupiniquim e nome novo: 'Se sobreviver, case'. Os participantes são noivos que ficarão isolados em uma floresta totalmente pelados e nus com as mãos nos bolsos. Ops! Os pombinhos precisam vencer todas as barreiras produzidas pela produção para saberem se eles têm condições e afinidades para casar. Um casal lésbico já foi selecionado e a produção é em parceria com a Floresta Premium Entertainment. A assessoria do canal confirma o programa.