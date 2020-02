Nada de tapa-sexo! Rainha da Ilha, Gracyanne Barbosa gosta de conforto na Avenida

E lá se vão 13 anos de Sapucaí! Desde 2018, Gracyanne Barbosa é a rainha de bateria da União da Ilha do Governador. Mesmo dona de um corpo mais que sarado, ela não é do time das beldades que gostam de ousar na fantasia. Tapa-sexo, por exemplo, nem pensar e ela explica o motivo. 'Eu sempre respeito o carnavalesco, mas eu gosto de sambar, interagir com a bateria e tenho que me sentir confortável", disse a musa fitness. Mas o bumbum ela sempre mostra por que pode, né? A Ilha é a sexta escola a desfilar no domingo, dia 23.