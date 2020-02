Paolla Oliveira será a Cleópatra da Grande Rio

Muito se falou sobre a fantasia de Paolla Oliveira à frente da bateria da Grande Rio. Mas nada do que foi ventilado tem a ver com o figurino que será usado pela atriz na Avenida. Pois bem. A coluna descobriu que Paolla vai desfilar com um look inspirado na Cleópatra, última governante do Reino Ptolemaico do Egito. O modelito será confeccionado pelo requisitado estilista Henrique Filho, o queridinho das famosas para fantasias de desfiles das escolas de samba.



Você, caro leitor, deve estar se perguntando o que a Cleópatra tem a ver com o enredo da escola, 'Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias', que contará a história de Joãozinho da Gomeia, pai de santo que nasceu na Bahia e fez história como um dos mais famosos líderes religiosos do Brasil. A coluna explica: nos bailes do Theatro Municipal, Joãozinho vestia figurinos inspirados em realezas míticas como Vulcano, Netuno e realezas egípcias. Logo, a rainha Paolla representará a paixão de Joãozinho por se fantasiar de Faraó.