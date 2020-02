Guilherme desabafa sobre investidas de Victor Hugo nele: 'está se empolgando'

Em conversa com Flayslane na festa da líder Gabi, o brother Guilherme resolveu desabafar quanto à postura de Victor Hugo, que apesar de já ter se declarado assexual, acabou dando umas investidas nele.



“Ele já falou: ‘eu piro em ti’, mas não com essas palavras. Ele está se empolgando, pergunta pra Gabi depois. Tá foda, a Gabi ficou com medo. Eu não fiz nada. O moleque (Victor Hugo) me chamou pra deitar e eu fui, porque não tenho nada contra. Aí ele se empolga, começa me abraçar, aí eu disse: ‘caralh*, é agora’... mas aí parou. A Gabi chegou e falou: ‘vamos dormir’”, contou Guilherme.



Como Victor Hugo se declara assexual, a coluna foi procurar o significado do termo ao pé da letra: “assexualidade é a falta de atração sexual a qualquer pessoa, ou pequeno ou inexistente interesse nas atividades sexuais humanas. Pode ser considerada uma orientação sexual ou a falta de uma.” Ou seja, a coluna acha que diante dos fatos, Victor Hugo deve reconsiderar quanto à sua sexualidade.

Assista ao desabafo de Guilherme sobre Victor Hugo: