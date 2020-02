Jade Magalhães se descuida e mostra teste de gravidez em vídeo com Luan Santana

Jade Magalhães, noiva de Luan Santana, acabou se descuidando e mostrando demais durante um vídeo em que ela filma o sertanejo cantando no quarto do hotel onde o casal está hospedado, na Espanha. Nas imagens, Luan aparece tocando violão e, em meio à bagunça do quarto, Jade não reparou que acabou filmando também a embalagem de um teste de gravidez que está ao lado de sua bolsa, em cima do sofá onde o artista está sentado.

A coluna se pergunta se o casal, que acabou de ficar noivo e está com um casamento à vista, resolveu abrir a fábrica da cegonha antes de subir ao altar... procurada, a assessoria de Luan Santana afirma que até o momento não conseguiu contato com o casal que está curtindo dias de descanso na Europa.