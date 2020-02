Carlinhos Maia é vaiado na gravação do DVD do Calcinha Preta

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foram os convidados para serem os apresentadores da gravação do DVD da Banda Calcinha Preta, em Aracaju, Sergipe, na quarta-feira (5), e a noite não foi nada boa para dupla. Desde que pisou no palco, Carlinhos recebeu vaias do público e parecia ser ainda reflexo da polêmica que o influencer se meteu no final de janeiro. Ele teria reproduzido um discurso homofóbico quando assumiu seu namoro com Lucas Guimarães. Ele se desculpou nas redes sociais "Peço milhões de desculpas se magoei alguém, mas é que tudo isso ainda é muito novo, apesar de ser velho dentro do meu coração", disse o humorista.



E as vaias deixaram o casal um pouco nervoso, que por várias vezes a dupla se atropelava nas palavras e Lucas até acabou trocando o nome do cantor de forró Bell Oliver por Bell Marques. Carlinhos brincou entregando a gafe: "Bell Marques Preto?".