Bianca Monteiro comemora quatro anos como rainha de bateria da Portela

Ela é de Madureira. Bianca Monteiro chegou à quadra da Portela para ser passista mirim e sonhou ser rainha de bateria por 14 anos até que em 2017, ela conseguiu o posto. Filha de um diretor de harmonia, ela garante vai seguir na agremiação mesmo quando deixar a coroa. "Com certeza. Eu nasci, me criei e vou me aposentar aqui porque amo a minha escola”. Dançarina, Bianca trabalha o ano todo com samba dando aulas pelo Brasil e no exterior e também se apresentando em eventos. Sobre a fantasia, ela só adianta que já está quase pronta e avisa."Achei comportada, mas é uma roupa linda".

