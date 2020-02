Na reta final de gravidez, Gisele Itié decide pelo parto natural

Gisele Itié está na reta final da gravidez de seu primeiro filho. E a atriz já decidiu pelo parto natural. O bebê nasce até o fim deste mês de fevereiro e a mais nova mamãe do pedaço tem feito várias reuniões com os profissionais que vão auxiliá-la na hora do nascimento de seu primogênito com Guilherme Winter. Os dois atores ainda não conseguiram decidir qual será o nome da criança: "Ainda não. Estamos batendo as cabeças aqui", assumiu Gisele.