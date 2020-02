Angélica começa a gravar seu novo programa na TV Globo

Angélica começa a gravar seu novo programa na Globo na próxima semana. A atração tem estreia prevista para o dia 18 de abril, no lugar do 'Só Toca Top'. Geninho Simonetti, que dirigiu a apresentadora no 'Estrelas', é o diretor do novo produto da emissora. A direção de núcleo pertence a Boninho, o 'padrinho' de Angélica que a levou para a TV Globo há 23 anos.

O novo programa tem característica diferente dos demais. Com conteúdo 100% pensado por Angélica e sem qualquer interferência da emissora, a atração vai abordar o comportamento humano tendo como foco central a felicidade, uma característica sempre presente em todos os produtos que a apresentadora já esteve à frente.

Por enquanto, o nome do programa vem sendo mantido em sigilo absoluto. Nem mesmo a equipe da atração que já foi escolhida e está preparada para o início das gravações sabe como 'o novo filho' de Angélica se chamará.



O último trabalho de Angélica na TV Globo foi o programa 'Estrelas', que saiu do ar abril de 2018. Desde então a apresentadora vem tendo um período sabático fora das telinhas. A coluna entrou em contato com a assessoria da Globo, que não retornou até ontem à noite.