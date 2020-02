Apresentador da RedeTV! é flagrado em um aplicativo de relacionamento

O apresentador da RedeTV! Fernando Fontana foi flagrado por uma amiga da coluna num aplicativo de relacionamento chamado The Inner Circle. O foco da ferramenta é proporcionar 'matches qualificados', ou seja, dar às pessoas a possibilidade de encontrar parceiros ou parceiras que tenham interesses parecidos e que, principalmente, sejam pessoas reais. Na página oficial do aplicativo diz que o objetivo é ser uma 'comunidade exclusiva de solteiros' que podem se conhecer por meio de eventos organizados especialmente para os usuários, indo além do tradicional envio de mensagens no app.