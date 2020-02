Márcio Garcia jura que nunca falhou na hora 'H': 'Espero que continue assim'

Em abril, Márcio Garcia vai completar 50 anos e o apresentador anda satisfeito com o sucesso de seu o programa na Globo, 'Tamanho Família', que volta ao ar em março. Feliz na vida profissional, ele também é feliz na vida pessoal e, especialmente, no casamento de 19 anos com a nutricionista Andrea Santa Rosa, uma relação que como vários outras já passou por turbulência, mas nunca enfrentou uma crise braba.

"Eu brinco com uma frase que eu costumo dizer que é: 'Quem quer se casar tem que estar disposto a ceder', então casamento por mais que seja bom, tem sempre uma fase em que você se entende menos. A gente nunca pensou em se separar de fato, já houve discórdia. A gente, às vezes, não concorda em alguma coisa, mas pensar em separação, não, ainda mais com quatro filhos, pelo contrário, a gente aprende a superar e a ceder cada vez mais", revelou em uma entrevista ao site FeFala.

Márcio também revelou que nunca falou na hora 'H': "Pois é, até agora não falhei não, (risos). Ainda não! Espero que continue assim. Por enquanto eu não precisei ainda do auxílio de nenhuma pílula".

Conhecido por ser um artista bastante respeitado no meio publicitário, ele já assumiu ter viajado em troca de 'arrobas' com a família inteira. "Já fiz algumas viagens em parcerias. De vez em quando pinta umas bocadas e tem que aproveitar, né? Muita gente, muito filho! A gente não consegue a passagem, mas às vezes um 'Guia VIP'. Fomos a pouco tempo pra Disney e conseguimos 'Guia VIP,' o hotel... o 'Guia VIP' é super caro, e aí a gente fez lá os posts marcando a Disney. A gente conseguiu aí pra todo mundo, três, quatro dias de 'Guia VIP', então vale a pena", conta.