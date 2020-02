Veja fotos inéditas de Gugu Liberato em família

A coluna teve acesso a novas fotos da família de Gugu Liberato. Nas imagens, Rose Miriam aparece ao lado de Gugu e dos três filhos: João Augusto, Sofia e Marina.

Rose Miriam di Matteo está em uma briga judicial contra a família do apresentador por conta de uma herança estimada em até R$ 1 bilhão. Em testamento, Gugu não cita Rose como uma das herdeiras. Todo patrimônio foi dividido entre os três filhos de Gugu e Rose, o primogênito João Augusto e as gêmeas, Marina e Sofia, além de sobrinhos do apresentador.