Gretchen é convidada pela Prefeitura de Recife para ser a rainha da campanha de combate ao assédio

Rainha da internet e do rebolado, Gretchen traz um recado para o Carnaval do Recife: "lança tua braba, mulher, e faz o que quiser". A gíria 'lança tua braba', que saiu das ruas e ganhou as redes, pode ser traduzida para 'mostra tua atitude'. A cantora é a protagonista da quinta edição do 'Pequeno Manual Prático de Como Não Ser um Babaca no Carnaval'.

A campanha é da Prefeitura do Recife (PCR) e voltada para o combate ao assédio contra as mulheres nos dias de folia. A versão 'Conga la Conga' do guia chega, primeiro, em formato de videoclipe e foi lançada nas redes sociais da Prefeitura, nesta quinta-feira (13). A ação é assinada pelo Gabinete de Imprensa, por meio da Presença Digital, em parceria com as Secretarias da Mulher e Turismo e Lazer.

O manual deste ano ressalta a diversidade da cultura recifense, permeada pelo brega-funk e suas expressões, pelo ritmo frenético de Gretchen e sua persona. O propósito é combater o machismo em todas as suas formas e garantir o direito das mulheres de curtirem o Carnaval, reforçando que o consentimento é a medida da diversão e engajando a sociedade no enfrentamento à violência de gênero. Situações como o beijo forçado, a puxada de braço e o assédio verbal são alguns dos pontos lembrados pelo manual como violência e até crimes de importunação sexual.

Garantida pela Prefeitura do Recife durante todo o ano, a rede de serviços de enfrentamento à violência de gênero também é destaque na campanha. "Reforçar o combate aos mais diversos tipos de violência contra a mulher é uma ação contínua da Secretaria da Mulher do Recife nas grandes festas. Este ano, nossa ideia é expandir ainda mais essa mensagem, engajar a sociedade e fazer um carnaval cada vez mais seguro para as mulheres", comentou a secretária da Mulher do Recife, Cida Pedrosa.

A criação da campanha contou com uma equipe predominantemente feminina. Na execução do videoclipe, as mulheres dominaram o elenco, a direção, a fotografia, a produção, a coreografia, a maquiagem e o figurino. "A mensagem fica muito mais poderosa quando feita por quem enfrenta o assédio. Por isso, a presença de Gretchen faz todo sentido nessa campanha. Importa muito ela ser a 'rainha da internet', porque isso ajuda no alcance. Mas a história dela e as reviravoltas que Gretchen deu na vida é que dão força e propriedade à campanha. É um testemunho de uma mulher que conseguiu vencer a violência e leva isso para sua luta", observa a gerente geral de Presença Digital da PCR, Ana Braga.

Além das versões impressa (para distribuição na Central do Carnaval) e digital (para compartilhamento em redes sociais), o manual conta com videoclipe, spot para rádio, conteúdo para WhatsApp, gifs e memes. Conhecido internacionalmente, o 'Pequeno Manual de Como Não Ser um Babaca no Carnaval' faz parte ainda dos 'Kits do Folião', entregues pela Secretaria municipal de Turismo e Lazer aos turistas que chegarão para a folia de Momo.