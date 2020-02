Nada de se aposentar! Latino põe o pé no freio e reduz horas na estrada para shows

Ao contrário do que muitos pensam, Latino está está longe de abandonar os palcos. O cantor, que vive um de seus melhores momentos da carreira com a agenda lotada de shows, pretende apenas diminuir suas horas na estrada para ter um pouco mais de tempo no seu lado empreendedor, mas isso ainda nos próximos anos. Com trabalho indo de vento em popa, o 'show man' acaba de gravar o clipe da música 'Safado e Carinhoso' em parceria com o cantor Rafa Mesquita, um dos nomes de grande sucesso do forró em Pernambuco.