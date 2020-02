DJ Taty Zatto agita festa de renovação de votos de casamento de Bruno Chateaubriand

Na noite de quinta-feira (14), o apresentador Bruno Chateaubriand e seu marido Diogo Bocca renovaram os votos do casamento em cerimônia realizada no Espaço Algarve, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os dois trocaram alianças com festão em Búzios, na Região dos Lagos do Rio, no dia 16 de fevereiro do ano passado. Após quase um ano, o casal resolveu comemorar a união mais uma vez. A pista de dança foi comandada pela DJ Taty Zatto.