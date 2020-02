Ana Maria Braga lamenta perda de sua cadelinha Sombrinha

Ana Maria Braga usou suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (14) para comunicar aos seus seguidores sobre a morte de sua cadelinha Sobrinha, de 11 anos, na madrugada de hoje. "Minha sombrinha! Eu já estou com saudades. Eu te amo para sempre", lamentou a apresentadora do 'Mais Você'. Sombrinha foi adotada por Ana Maria após ter sido encontrada no sítio do maquiador da apresentadora.







