Mãe de Hulk apoia nova namorada e irmã do jogador critica a ex-cunhada

Depois que o jogador Hulk comemorou o dia dos namorados internacional publicando uma foto ao lado da nova namorada Camila Ângelo, que vem a ser sobrinha de Iran Ângelo, a ex-mulher do jogador, a mãe do craque, Socorro, resolveu se manifestar a favor do novo relacionamento do filho. A sogra tem publicado fotos ao lado da nova nora, sempre elogiando o novo casal.

Hulk, a mãe Socorro, Camila Ângelo e o seu pai Gilvan - Reprodução Instagram

"Que casal lindo e abençoado por Deus. Primeiramente amo meu Deus e segundo esse casal lindo e maravilhoso. Amores da minha vida", escreveu dona Socorro na legenda de uma foto do novo casal.

Mãe de Hulk manifesta apoio ao novo casal - Reprodução Instagram

Teve apoio da família do jogador? Teve! Mas também teve críticas à ex-mulher de Hulk. Givanilda, irmã de Hulk, afirmou em um comentário que Iran não se dava bem com a sogra. "Ela humilhou minha a minha mãe", escreveu ela sobre a ex-cunhada.

Irmã de Hulk diz que ex-cunhada humilhava a mãe do jogador - Reprodução Instagram

Em tempo, Iran e Hulk se enfrentam nos tribunais para decidir a partilha de bens do ex-casal em audiência prevista para o final de março. Iran já recusou a primeira oferta de acordo da defesa de Hulk: R$ 100 milhões e metade dos 80 imóveis do ex-casal.

Veja fotos recentes de Hulk e Camila Ângelo: