Advogados da família Liberato defende espólio de apresentador: 'Obrigação moral'

A novela envolvendo a família, incluindo os filhos de Gugu Liberato, de um lado, e a ex-companheira, Rose Miriam di Matteo, do outro lado, ganhou mais uma reviravolta. O chef de cozinha Thiago Salvatico, apontado como companheiro do apresentador, decidiu também entrar na Justiça para participar do processo do inventário e os representantes dos Liberato logo reagiram à notícia soltando um comunicado. "É nossa obrigação moral defender a vontade de Gugu, em prol de seus filhos e herdeiros. Isso vale contra quem quer que seja que questione o testamento, por ele firmado, há tempos, e diante da lei. Não importa como se apresente: mãe, tio, amigo ou qualquer outro que deseje injustamente buscar se beneficiar com o falecimento de Gugu, ou que atente contra sua memória", esclarece na nota Carlos Eduardo Farnesi Regina.

Desde a morte de Gugu no final de novembro, parentes do apresentador protagonizam um embate público em relação à herança deixada por ele e estimada em aproximadamente R$ 1 bilhão.



Em recente entrevista ao 'Fantástico', Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, afirmou que o apresentador nunca teve um relacionamento com a médica Rose Miriam, mãe de seus três filhos. "Eles nunca tiveram nada um com o outro, e eu juro isso porque eu sei", disse ela na ocasião.