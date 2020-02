Boninho ignora pedidos de fãs e não conversa com a banda Melim

Mesmo depois dos fãs do 'BBB20' terem criado uma petição para que a banda Melim se apresente em uma das festas do reality, Boninho parece não ter se movimentado em nada para realizar o desejo dos admiradores do programa. A coluna procurou a assessoria do trio, que informou que 'não há nada por hora'. A euforia por levar os irmãos Melim para cantar no 'BBB' tem nome e sobrenome: Bianca Andrade. A participante é namorada do vocalista Diogo Melim. O público queria ver uma DR da influenciadora com o boy, já que ele apagou todas as fotos com Bia de suas redes sociais, depois que a sister confessou ter 'dado mole' para Guilherme em rede nacional.