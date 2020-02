Mileide Mihaile perde quatro quilos para o Carnaval

Musa da Grande Rio, Mileide Mihaile revela que já perdeu quatro quilos. Entre seus segredos estão uma alimentação rica em proteínas, muita salada e nada de farináceos, como pão e macarrão. A influencer aderiu ao jejum intermitente para auxiliar o gasto calórico e chegar mais rápido ao objetivo: "Quero entrar na avenida com um corpo ainda mais definido, mas é importante lembrar que eu tenho cuidado extremo com minha saúde. Faço tudo com orientação de vários profissionais que me apoiam no dia a dia", contou.