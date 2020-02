Após o desconvite da Grande Rio, Erika Januza será musa do Salgueiro

Erika Januza bem que tentou ficar de fora do Carnaval carioca para tirar dias de descanso viajando, mas não resistiu ao chamado do Salgueiro. A atriz vai desfilar pela agremiação tijucana como musa após ter deixado a Grande Rio em meio ao seu desligamento mal explicado. Mas a coluna descobriu tudo que rolou e conta agora o trelelê.

A atriz, que vive a Marina em 'Amor de Mãe', havia sido convidada para assumir o posto de rainha da bateria da escola de Duque de Caxias no lugar de Juliana Paes. Porém, de última hora a direção desconvidou a beldade e nomeou Paolla Oliveira para o posto mais uma vez, após a intérprete de Vivi Guedes em 'A Dona do Pedaço' ter ficado dez anos longe da agremiação.

Erika ficou arrasada e acabou desistindo de marcar presença na Sapucaí em 2020.Ela comprou até passagens para viajar, mas a artista foi surpreendida com o convite do Salgueiro que deixou seu coração folião balançado. Erika então abriu mão da viagem para cruzar a passarela do samba como destaque.



O Salgueiro levará à Marquês de Sapucaí o enredo ‘O Rei Negro do Picadeiro’ em homenagem ao palhaço Benjamin de Oliveira, que completaria 150 anos em 2020. A escola irá abordar a importância do artista negro. A agremiação vermelha e branca que será a terceira a desfilar na segunda-feira (24), está há 11 anos sem ganhar um título.