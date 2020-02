Aline Riscado avisa que vem com pouca roupa à frente dos ritmistas da Vila Isabel

Aline Riscado estava quatro anos afastada do Carnaval, mas voltou para ocupar um dos postos mais cobiçados na Sapucaí: o de rainha de bateria. A Verão vem à frente dos ritmistas da Vila Isabel ocupando o lugar de Sabrina Sato, que virou a rainha da azul e branco do Morro dos Macacos. "É uma honra substituí-la e eu sabia que não seria nada fácil, mas eu gosto de desafios. Está tudo ótimo', explicou a ex-bailarina do Faustão que já está com a fantasia pronta. "Exigi que quanto menos roupa tiver, melhor. Vou deixar o bumbum todo de fora". A Vila é a segunda desfilar na segunda-feira, dia 24.

Veja as fotos da galeria: