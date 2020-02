Ainda em busca de um apresentador para substituir Gugu Liberato no 'Power Couple', a Record já procura o elenco da edição 2020 do reality. Embora ainda não haja o responsável por comandar a atração, a prioridade é fechar os casais participantes, e depois partir para o líder do programa. Caso um dos nomes cotados não seja fechado, a emissora tem um plano B de deslocar Rodrigo Faro para apresentação da produção.