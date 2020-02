Daniel e Marcela se beijam no 'BBB20'

E não é que rolou o tão esperado beijo entre Marcela e Daniel no 'BBB20'? Os dois estavam dançando juntos na festa que rolou na última sexta-eira (14), o ator se aproxima da médica. "Para", diz ela. Eles se abraçam e a sister diz que vai embora no próximo paredão. "Fica quieta, não vai embora, para com isso", responde o ator, que dá selinho em Marcela. Em seguida os dois se beijam.



O clima de romance entre os dois começou logo depois da entrada de Daniel na casa, mas Marcela disse temer que um romance na casa os prejudicasse no jogo.

Já de manhã, alguns participantes estão na sala reclamando que alguém Lucas não colocou nenhuma estaleca para a compra de comida na xepa. Marcela e Daniel estão se beijando alheios ao assunto. Então Telma, que reclamava da postura de Lucas, para o assunto e dá uma chamada no novo casal: "Ei! Vocês vão continuar beijando?".

O chamego continuou até o dia amanhecer. Veja as fotos!