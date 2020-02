Emanuelle Araújo se joga como atração principal do 'Spanta', no Rio

Emanuelle Araújo foi a principal atração musical do bloco carioca 'Spanta Neném', na noite desta sexta-feira (14). A atriz e cantora, que lançou seu segundo algum solo na semana passada 'Quero Viver Sem Grilo', já está a todo vapor para os dias de folia. No repertório de Manu, canções como 'Samba da Minha Terra', além de Faraó, Beija Flor e Brasil Pandeiro.

"Minha alma é carnaval. Venho da cultura do trio elétrico, mas no Rio eu gosto muito da cultura de bloquinho. Adoro essa coisa lúdica da fantasia", diz Emanuelle, que optou por um vestido de paetês feito a mão, que imita a calda de um pavão. A peça leva a assinatura do stylist Vitor Carpe. A maquiagem da atriz ficou por conta de Walter Lobato.

No domingo, Emanuelle estará em São Paulo, no 'Bloco do Baixa Augusta', como uma das convidadas da atração. "Se der tempo, vou assistir a Portela na Avenida, que é minha escola do coração", afirma a artista. E ainda sobrará fôlego para o sábado de Carnaval, quando a cantora dará uma palhinha no tradicional 'Cordão do Bola Preta'. “Carnaval é resistência, é soltar seus bichos, assumir a liberdade na maior forma possível, define Emanuelle.