Com megahair, Paolla Oliveira é uma das musas do 'Bloco da Favorita', em São Paulo

Musa do 'Bloco da Favorita', Paolla Oliveira caprichou em seu look para marcar presença no Carnaval de rua, em São Paulo, neste sábado (15). A atriz investiu em um megahair enorme, que junto ao body/vestido vazado com bocas coloridas, deu toda alegria ao figurino da artista.O 'Bloco da Favorita' agita as ruas de São Paulo até as 16h.