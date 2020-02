'Bloco da Favorita' reúne musas famosas em São Paulo

Comandado pela Carol Sampaio, o 'Bloco da Favorita', em São Paulo, conta com um time de peso de musas famosas. Paolla Oliveira, Monique Alfradique, Rafa Brites, a dupla Bia e Branca Feres, Gaby Lopes e Paloma Bernardi são as beldades que participam da folia que agita as ruas da capital paulista neste sábado (15). Cada uma das meninas tem seu body personalizado, desenvolvido por Trident em parceira com a estilista carioca Marta Macedo, à frente da marca Martu. As estampas da collab foram inspiradas em patterns cheios de atitude divulgados nas redes sociais de Trident e o body foi escolhido como a peça perfeita para trazer estilo e conforto para quem pula o carnaval.