Paolla Oliveira leva o novo namorado ao 'Bloco da Favorita' em São Paulo

Novo namorado ainda não assumido de Paolla Oliveira, Douglas Maluf esteve acompanhando a atriz durante a passagem dela pelo 'Bloco da Favorita', neste sábado (15), em São Paulo. Paolla é musa do bloco e fez questão de levar o boy para prestigiá-la durante sua participação no evento. Os dois, inclusive, posaram para fotos juntinhos e na companhia de amigos.

Além do bloco, o life training de inteligência emocional tem acompanhado a atriz em todos os eventos em que ela marca presença. O último deles foi no ensaio da Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio, escola na qual Paolla é rainha da bateria.