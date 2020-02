De Cadillac vermelho, Rei Roberto Carlos chega ao seu cruzeiro 'Emoções em Alto Mar'

O Rei Roberto Carlos acaba de chegar ao seu cruzeiro 'Emoções em Alto Mar', que neste momento está atracado no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio. O cantor que surgiu no píer a bordo de seu famoso Cadillac vermelho deve se apresentar no teatro principal do navio na noite deste sábado (15), antes da embarcação seguir rumo à Região dos Lagos, onde fará suas duas primeiras paradas em Cabo Frio e Búzios. Depois, o Rei e seus admiradores presentes no navio seguem para Ilha Grande, em Angra dos Reis, cidade localizada na Costa Verde do Rio.

Logo que chegou, Roberto Carlos parou para falar com a imprensa. E depois que esta coluna notou que os convidados do cantor foram recebidos com champanhe em suas respectivas cabines, resolvemos questioná-lo se a iniciativa tem a ver com seu lado romântico e galanteador para conquistar as mulheres. "Champanhe não é o principal. O principal é a conversa", revela.

Ele também contou sobre a recente doença de sua amiga Gloria Maria, que precisou passar por uma cirurgia após ter descoberto um tumor no cérebro. "Eu liguei pra ela logo que ela saiu da anestesia. Eu amo a Gloria, ela é uma pessoa muito querida e minha grande amiga", disse.

O Rei também falou sobre um dos assuntos mais comentados do momento: o 'BBB20'. "Não tenho preferência por um vencedor", declarou. Ao ser questionado sobre os homens da casa que foram duramente criticados por atitudes consideradas pelo público machistas, o cantor se absteve. "Não estou assistindo assiduamente, então não posso comentar sobre os homens da casa."

O cruzeiro MSC Fantasia, que abriga o projeto 'Emoções em Alto Mar', retorna ao ponto de partida (Píer Mauá) na próxima quarta-feira. Durante os cinco dias a bordo, o Rei fará diferentes apresentações intercaladas, já que não cabem todos os convidados ao mesmo tempo no teatro do navio.

Assista a chegada do Rei Roberto Carlos ao navio e veja fotos: