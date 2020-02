Pai de Zezé di Camargo e Luciano é internado na UTI de hospital em Goiânia

Zezé di Camargo preocupou seus fãs após publicar uma foto de mão dada com seu pai, Francisco, de 82 anos, e dedicar um texto pra lá de emocionante ao patriarca da família Camargo. "Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento que a vida é assim", diz Zezé em um trecho de seu texto.

Na última terça-feira-feira (11), a coluna recebeu a informação de que seu Francisco havia sido internado em um hospital de Goiânia. Procurada, a assessoria de Zezé di Camargo e Luciano negou a internação. No entanto, após uma nova apuração, descobrimos que seu Francisco está internado na UTI há dois dias, após ter dado entrada no hospital para fazer exames. Por enquanto, a causa da internação ainda é desconhecida.

Em entrevista ao extinto 'Vídeo Show', em 2016, Zezé já havia comentado sobre um problema de saúde do pai. “Nosso pai, muita gente não sabe, está com 79 anos e tem um problema de saúde que é complicado, porque ele fumou a vida inteira, desde os 14 anos. Ele tem enfisema pulmonar, isso é uma doença que depois que chegou a um grau, você não recupera mais. Você tem que manter o restante bem, cuidar ao máximo”, contou Zezé, na época.

Confira o desabafo de Zezé na íntegra.