Dalton Vigh e Sophia Valverde têm repetido o ótimo entrosamento nas telas, também nos bastidores

As Aventuras de Poliana é sucesso de audiência e, graças a isso, será esticada e virará também um longa-metragem. E se nos bastidores atualmente tudo corre às mil maravilhas, na trama, os dois personagens de Dalton Vigh e Sophia Valverde, que são pai e filha, passam por maus bocados, já que Luísa, tia de Poliana, sofreu uma acidente enquanto falava no telefone com a menina. Devido a isso, Pendleton (Dalton Vigh) convidará Luisa para ficar em sua casa até se recuperar.