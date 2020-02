Rei Roberto Carlos promete fazer música para personagem de Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro está a bordo do cruzeiro 'Emoções em Alto Mar', do Roberto Carlos. Após o primeiro show do cantor, que aconteceu no teatro principal do navio, na noite deste sábado (15), a atriz foi até o camarim para cumprimntar o Rei. "Você é um homem que planta o amor. Foi uma noite emocionante. Você falou de amor”, disse a atriz ao cantor. O artista então respondeu: "Assim eu não vou dormir. Vamos combinar uma coisa: eu vou fazer uma música para um próximo personagem seu”, prometeu Roberto Carlos. "Vai ser uma honra", respondeu Fernanda.



Dody Sirena, empresário do cantor, entrou na conversa: "E olha que ele só fez uma música por encomenda na vida”, afirmou ele sobre a canção 'Sereia', que foi feita a pedido da autora Glória Perez para ser tema da personagem de Isis Valverde em 'A Força do Querer.