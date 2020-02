'Mocotó é planta', dispara Manu Gavassi no 'BBB' ao descobrir que comeu geleia de origem animal

Manu Gavassi e Bianca Andrade estavam lindas e belas ao lado de Flayslane tomando café da manhã neste domingo (16), no 'BBB20', até que resolveram compartilhar com Marcela o que estavam comendo. "Olha o que a gente criou, Marcela. Eu te apresento o nosso café, aqui no BBB. Café com cubinhos de geleia de mocotó com raspas de rapadura. A gente vai abrir um café em São Paulo e ficar milionária, porque o povo em São Paulo adora essas coisas chiques", disse Manu.

Marcela então pergunta qual era o gosto da geleia de mocotó. "Canela", respondeu Bianca. "Mas é feito de que?", questionou a médica. "Não quero saber", responderam Manu e Bianca. "E se for de origem animal?", perguntou Marcela. Em seguida, ao ver a indagação da ginecologista, Bianca e Manu se olham com cara de espanto e começam a rir, já que naquele momento, as duas, que são vegetarianas e não consomem carne de origem animal, não tem certeza se estão comendo um produto apropriado às suas alimentações vegetarianas.

"Marcela, você está indo longe demais", disparou Manu. Marcela então se retira do ambiente e Bianca dispara: "Nossa, acabou comigo". E as duas seguem comendo a polêmica geleia na companhia de Flay. "Acho que não. O mocotó é claramente uma planta", diz Manu e Bianca concorda. Flayslane então diz: "não vou falar nada. Ou vocês querem saber?", pergunta a cantora e Bianca demonstra interesse em querer saber o que está por trás do produto. "É a raspa da pata do boi", entrega Flayslane.

Bianca então resolve mudar de assunto: "a mãe do Diogo (Melim - namorado da Bianca que pode já ter virado ex depois que ela confessou o crus em Guilherme) tem uma galinha chamada Bianca e ela põe ovos. Esse é o tipo de gente que eu me relaciono", contou.

