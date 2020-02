Hulk leva os filhos e a nova namorada para assistir jogo no Allianz Parque

Hulk está de volta ao Brasil. O jogador , que atualmente mora na China, apareceu na TV ao lado dos filhos e da nova namorada, Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-mulher Iran Ângelo. Eles estão em meio a torcida do Palmeiras que disputa na tarde deste domingo (16), o campeonato paulista contra o Mirassol, no Allianz Parque.

Hulk e Camila engataram o namoro após o jogador se separar de Iran, mãe de seus três filhos. O craque deve ficar cara a cara com a ex nos tribunais, no final de março, para decidir a partilha de bens do agora ex-casal. Hulk chegou a oferecer um acordo de R$ 100 milhões e metade dos 80 imóveis do casal, mas Iran não aceitou e quer brigar na Justiça por tudo que lhe é de direito.