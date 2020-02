Rei Roberto Carlos opina sobre governo Bolsonaro, comenta seu filme biografia e adianta música em trama das nove

Em entrevista a jornalistas no início da noite deste domingo (16), no cruzeiro 'Emoções em Alto Mar', que está atracado em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio, Roberto Carlos não fugiu de nenhuma pergunta. O cantor, que já disse que não pensa em se aposentar tão logo, comentou o que acha do governo do atual presidente Jair Bolsonaro, do mandato de Regina Duarte na Secretaria de Cultura, e ainda falou um pouco sobre seu filme biografia que será lançado.

“O filme está pra sair. Estamos trabalhando. Já contei toda a minha história pra Glória Perez e para o Breno. Ainda não sabemos quem será o Roberto Carlos. É um filme muito verdadeiro da minha vida. Pode acreditar em tudo o que você vai ver. O livro eu ainda não sei”, adiantou.

Política

O cantor também falou sobre como encara o atual governo do Brasil e afirmou que o grande problema são as pessoas que trabalham com o presidente. “Eu acho que o Bolsonaro é muito bem intencionado, mas tem tido muitas dificuldades com quase todos que estão do lado dele. Moro e Paulo Guedes, não. Mas os outros sim. Mesmo com as dificuldades, acho que ele tem feito algumas coisas. Mas eu torço pelo Brasil”, disse

O Rei também acredita que o mandato de Regina Duarte na Secretaria de Cultura será positivo e entrega que não aceitaria um cargo público como a atriz. “Eu acho que a Regina é maravilhosa. Sou fã da Regina desde sempre. Acho que ela fará um bom papel em tudo isso aí. Mas eu não aceitaria um cargo desse não porque eu preciso compor e cantar”, afirmou.

Vida pessoal

Solteiro, Roberto Carlos garante não pensar em casamento. “Não tô pensando em casar não. Pelo menos, no momento, não. Mas a gente não sabe o futuro, né? O futuro é daqui a pouco", disse ele que ainda entregou o que mais o atrai em uma mulher. "Às vezes a gente se impressiona pelos olhos, pela boca... De frente, né? De costas, pelo ombro... Mas gosto mais do que ela fala”, diz.

Ele, que busca sempre uma vida saudável, entregou o segredo para manter a forma e estar sempre bem. “Eu procuro levar uma vida saudável. Evito carboidratos. Como pouco, mas de forma saudável. Faço musculação pra não ficar barrigudo, pra crescer o bíceps e os tríceps. Mas eu durmo tarde e acordo tarde”, disse ele que apesar de cuidar da beleza e da saúde, não faz questão de se expor nas redes sociais. “Não sou craque, mas entro nas redes sociais para ver o que está acontecendo por lá.”

E diante do sucesso do projeto cruzeiro 'Emoções em Alto Mar', o Rei revelou seu fascínio pelo mar.“isso começou desde a minha infância, em Marataíses. Disseram que sou um homem do mar. Comecei a construir uma canoa em Cachoeiro, mas nunca voltei lá para terminar. Quando eu pude, comprei meu primeiro barco, mas tenho tido pouco tempo para navegar. Estou até vendendo o barco”, revelou.

Música

O cantor também contou que já tem em vista um dueto em italiano para uma novela. “Vou fazer um dueto que deve estar na próxima novela das nove e estou gravando em italiano”, contou ele que planeja criar uma música para sua neta Laura. “Toda vez que eu vejo a Laurinha eu tenho vontade de falar coisas de amor pra ela. Essas coisas são imprevisíveis, mas pode ser que eu faça alguma música para Lady Lalá”.'

Sobre o show com italiano Andrea Bocelli, ele adianta o desejo de uma apresentação no Maracanã. “Está programado um show com Andrea Boccelli pra primeira semana de novembro e falta uma cidade. Gostaríamos de fazer no Maracanã, mas temos um problema com a agenda do futebol.”

Amigas famosas

Roberto Carlos recebeu em seu cruzeiro a ilustre presença de Vera Fischer e Fernanda Montenegro. Ao falar de Fernanda, foi só elogios. “Pra mim foi uma honra. Uma emoção muito especial. Fiquei emocionado. Eu amo a Fernanda. O Brasil ama a Fernanda. Eu a chamo de ‘menina’. Fernanda é doce. Amo a Fernanda

Montenegro.” Quando perguntado sobre sua conversa ao pé do ouvido com Vera Fischer no camarim, o Rei desconversou. "Ela não me falou nada que satisfação a curiosidade. Me disse que gostou muito do show e que era um prazer estar aqui. Que ela é minha fã e que gosta da minha música. Coisas simples. Além de linda, ela é muito simpática", contou.

Mas os principais detalhes do encontro do Rei com as atrizes ele não contou. E a coluna, que trabalha para manter toda uma rede de fofoqueiros bem informada, conta amanhã tudo que rolou no bate-papo do cantor com Vera Fischer e Fernanda Montenegro.

Sonho



Quando questionado se ainda há algo que ainda falta conquistar, o Rei deixou um desejo no ar. “Ainda não fiz a canção de amor que eu gostaria de fazer. Tenho vontade de fazer uma canção que fale do amor de uma forma maior. Gostaria de escrever o amor desta forma. Um dia eu chego lá.”

'Emoções em Alto Mar'

O cruzeiro MSC Fantasia, que abriga o projeto 'Emoções em Alto Mar', retorna ao ponto de partida (Píer Mauá, Zona Portuária do Rio) na próxima quarta-feira. Durante os cinco dias a bordo, o Rei fará diferentes apresentações intercaladas, já que não cabem todos os convidados ao mesmo tempo no teatro do navio. No trajeto da embarcação estão previstas três paradas: Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos, e por fim em Ilha Grande - Angra dos Reis, localizada na Costa Verde do Rio.