Solange Gomes se emociona ao lembrar de Gugu Liberato em dia de coroação

Afastada da folia carioca há 2 anos, Solange Gomes, aceitou o convite para ser a rainha do Grito de Carnaval da Feira de São Cristóvão, em evento realizado ontem. A empresária ficou emocionada com a coroação e também ao ser lembrada como a eterna musa da ‘Banheira do Gugu’, uma das atrações mais populares do programa ‘Domingo Legal”, do SBT, e apresentado por Gugu Liberato na década de 90.

“Infelizmente, nós o perdemos recentemente e o Gugu Liberato era uma pessoa muito generosa. Eu amo ter o meu nome atrelado ao dele, que era e ainda é um apresentador querido. Ele é eterno. Se eu sou o que sou hoje, eu devo muito a esse anjo, que passou pela minha vida e entrou em nossas casas. Agradeço o convite e o carinho por ter sido escolhida como rainha deste Carnaval da Feira de São Cristóvão”, disse Solange assim que subiu ao palco para receber a coroa e a faixa do evento.

Aos 45 anos, Solange assumiu que ainda não descartou voltar um dia a desfilar na Sapucaí. “Eu amo Carnaval. Desfilei durante 23 anos e há dois anos deu um tempo (risos). Este ano, eu iria assistir as escolas de samba dos camarotes na Sapucaí, mas é tanto carinho, que eu não resisti e aceitei o convite para ser a rainha da Feira de São Cristóvão e a minha folia já começou bem agitada", comentou a beldade.