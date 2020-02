Cover de Roberto Carlos faz sucesso entre os fãs do Rei no cruzeiro 'Emoções em Alto Mar'

Carlos Evanney, o mais famoso cover do Rei Roberto Carlos, está a bordo do cruzeiro 'Emoções em Alto Mar'. Pelo segundo ano consecutivo navegando na companhia de seu ídolo, ele revela: "São 20 anos dedicados ao nosso Rei. Foi uma escolha de Deus. Sou fã do Roberto desde os 7 anos de idade. Vim a convite dele pessoalmente", revelou Evanney que por onde circula dentro do navio faz questão de atender aos pedidos de fotos dos fãs de Roberto Carlos.

Carlos Evanney no cruzeiro 'Emoções em Alto Mar' - Foto: Fábia Oliveira