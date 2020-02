Eletrônico de Santti rouba a cena em prévia de Carnaval no Recife

Direto de São Paulo, onde mora, Lucas Lorenzetti, de 27 anos, conhecido no mundo por seu nome artístico Santti, chegou com tudo na prévia de Carnaval pernambucano 'Pega Vareta'. Com a missão de encerrar a noite e segurar o público que já estava no evento desde às 2 da tarde, o Dj - que participou da turnê Sandy & Júnior 20 anos, mandou bem e fez um show animado que agradou em cheio ao público que lotou a arena em Recife. Santti se surpreendeu com a fila de fãs que foram ao seu camarim atrás de uma foto. “Pô, cara, estou feliz demais e surpreso. Não imaginava que tinha tanta gente que gostava assim do meu trabalho aqui em Recife.”, reagiu animado o rapaz.