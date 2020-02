Quando Hulk publicou uma foto com Camila Ângelo no dia internacional dos namorados, comemorado no último dia 14, e mostrou as novas alianças do casal, muitas pessoas questionaram se seriam só anéis de compromisso ou alianças de noivado. Pois bem. A coluna descobriu que as alianças, que estão nas mãos esquerdas, são de casamento mesmo.

Os dois, que afirmam estar juntos desde outubro do ano passado, disseram o 'sim' no dia 29 de dezembro, seis dias depois de assumirem o namoro publicamente. E pasmem: a data é a mesma em que o jogador subiria ao altar para oficializar a união de 12 anos com a ex-mulher Iran Ângelo, que vem a ser tia de Camila e mãe dos três filhos do craque. A luxuosa e milionária cerimônia já estava quase toda paga e como a própria sobrinha quem organizou, os dois resolveram não desperdiçar os gastos com os serviços.



No último domingo, Hulk e Camila foram flagrados assistindo ao jogo do Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, na companhia dos filhos do jogador. A exposição do relacionamento tem deixado a família de Camila de cabelo em pé. Neste fim de semana, o tio dela, que é irmão da Iran, passou muito mal ao sofrer um princípio de infarto. Rayssa Ângelo, a outra tia de Camila, disse que o irmão foi hospitalizado após não aguentar ver tamanha exposição da sobrinha com seu agora ex-cunhado.



"Lamentável, doloroso e cruel toda essa exposição precoce e desnecessária. Falta de empatia, de Deus e de zelo ter a necessidade de exibir uma felicidade editada e ainda usar o nome de Deus diante de tudo isso que gerou. Tanta dor, tristeza e angústia à toda família que deixou pra trás, sem nenhuma preocupação. Atitude desprezível que atingiu a saúde do tio ao ponto de ser hospitalizado. Triste tudo isso", disse Rayssa em seu desabafo.

