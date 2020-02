Uma das rainhas de bateria mais antigas da Sapucaí, Viviane Araújo completa 12 anos só no Salgueiro e é aquela majestade incontestável, que todo mundo ama e respeita. Aos 44 anos, a também atriz continua com o corpão de arrancar elogios e nesta reta final para a folia, a alimentação passa a ser ainda mais restrita para Vivi arrasar na avenida. E alguém duvida? O Salgueiro é terceira escola a desfilar na segunda-feira (24) e vai homenagear Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil.