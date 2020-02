Ex-mulher agredida por goleiro vira pré-candidata a vereadora de Salvador

Depois de ter sido agredida pelo ex-marido, o goleiro Jean do Atlético Goianiense, durante férias em Orlando, nos Estados Unidos, em dezembro passado, a vida de Milena Bemfica teve uma reviravolta. Agora separada e morando em Salvador, a influencer resolveu entrar na política levantando a bandeira da luta contra a violência doméstica e, especialmente,contra as mulheres. Milena se filiou ao Partido Social Democrático da Bahia e é pré-candidata a vereadora na capital baiana.

"Nunca me enxerguei na política, mas, hoje, depois de tudo que passei e tenho passado, me sinto pronta e com a responsabilidade de representar e buscar meios para acolher as mulheres vítimas de agressões por seus companheiros. Agradeço a Deus e ao deputado federal Antonio Brito por esta oportunidade! Juntas somos mais fortes!", escreveu.

Recentemente, Milena acusou o atleta de não pagar a pensão alimentícia para as duas filhas. Milena chegou a publicar imagens com o saldo de sua conta bancária e um diálogo que supostamente teve com o goleiro por WhatsApp pedindo para ele depositar a pensão. "A Justiça determinou o valor, não eu. Se não pagar, será preso. Vim falar na mídia porque há uma semana o pai sumiu e a assistência dos livros que ele deveria dar, não deu, e minha mãe que comprou", disse Milena que tinha revelado para a coluna o motivo da agressão: traição.