'BBB' promove festa na piscina com guloseimas após crise da comida

Depois dos fãs do 'BBB20' iniciarem a tag '#FomeNãoÉEntretenimento' no Twitter, por causa da participante Thelma, que acordou na madrugada desta terça-feira (18), chorando de fome, eis que a produção do reality se tocou da gravidade do episódio e resolveu agir. Na manhã de hoje, os brothers foram presenteados com uma 'festa na piscina' e regada à muita comida e bebida. Ingrid Guimarães entrou na casa mais vigiada do Brasil para acalmar os ânimos dos participantes (da xepa), que estavam se queixando da escassez de comida que levaram o grupo a passar por uma racionamento de alimentos. O que agravou a situação da pouca comida foi o fato de Lucas não ter contribuído com nenhuma estaleca para a compra da semana. Apesar da festa, os participantes ainda enfrentarão três dias de xepa com racionamento de comida.