Fernanda Alves relembra foto com João Kleber e fãs especulam novo romance entre os dois

Solteiro,desde o final do namoro com Mara Ferraz no ano passado, o apresentador João Kleber parece estar na mira da ex noiva, a apresentadora Fernanda Alves. Equem entregou a possibilidade de um novo romance entre os dois foi ela mesma ao publicar em sua rede social um post saudoso.

Na publicação, Fernanda comemora o aniversário do filho, também chamado de João, na casa do apresentador: "Ah JK, tive que postar essa... Bday de 1 ano do João na sua casa", escreveu. Fernanda e João namoraram em 2005, ficaram noivos inclusive, depois voltaram em 2007 e em 2015. Para os amigos, ela jura que, hoje, são apenas 'bons amigos'.