Apesar de Pyong Lee ainda não ter sido comunicado no 'BBB20' sobre o nascimento de seu primeiro filho, Jake, que veio ao mundo no último domingo, o brother acabou sonhando com a chegada do bebê e descreveu o sonho para Rafa Khalimann, após acordar na manhã desta terça-feira (18).

“Foi um negócio surreal. Eu vi, peguei no colo. Eu ficava grudado nele 24h, por vários dias, no sonho. Ficava com ele o tempo inteiro. É surreal esses sonhos mais reais, porque eu senti o peso dele no meu colo. Ela (Sammy Lee, mulher do Pyong) passou o Jake pro meu colo. Eu vi, só não lembro 100% do rosto. Era uma emoção que eu nunca tinha sentido”, contou Pyong. “Aleluia! Arrepiei, seu filho nasceu. Sabia que Deus ia te mostrar. Tô toda arrepiada”, respondeu Rafa Khalimann.

PYONG SONHOU QUE O FILHO DELE NASCEU AAAAAAAA#BBB20 pic.twitter.com/M3ef2d1EdK — Flavs (@p0lemizei_) February 18, 2020