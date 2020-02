Motorista tenta justificar assédio: 'usava short tipo Anitta' e cantora se pronuncia

Após ser acusado de assediar uma adolescente de 17 anos, em Porto Alegre, durante uma corrida pela empresa UBER, o motorista de aplicativo que transportava a jovem tentou justificar sua postura durante a viagem. "No vídeo que ela postou me denegrindo ela está sorrindo e em posições que eu prefiro não citar. Ela também estava usando um short tipo Anitta, pernas abertas, chamando atenção", disse o motorista que foi banido da plataforma de viagens de carro, após a passageira menor de idade gravar o momento em que disse ter sido assediada por ele e tê-lo denunciado em uma Delegacia da Mulher.

Ao tomar conhecimento das declarações do motorista, Anitta não gostou nada! "Acabei de receber este vídeo onde o motorista de uber que assediou uma passageira menor de idade tenta justificar o injustificável (seu assédio) dizendo que a menina estava usando um short 'tipo Anitta' e sentada numa posição favorável ao assédio. Nada justifica um assédio. A forma de se vestir, sentar, falar etc não significa qualquer autorização ou pedido ou convite a ser assediada e/ou invadida, abusada, estuprada etc", disse a cantora

A Poderosa ainda descreveu o que significa para ela usar um 'short tipo Anitta'. "Quanto à menina estar usando um short 'tipo Anitta', pra mim significa que ela é independente, não tem medo de ser quem ela quer e, acima de tudo, bem inteligente pra denunciar e expor um assediador para que outras meninas não passem pelo mesmo que ela", declarou.

Acabei de receber este vídeo onde o motorista de uber que assediou uma passageira menor de idade tenta justificar o injustificável (seu assédio) dizendo que a menina estava usando um short "tipo Anitta" e sentada numa posição favorável ao assédio pic.twitter.com/2NvMmmQjUR — Anitta (@Anitta) February 18, 2020

NADA justifica um assédio. A forma de se vestir, sentar, falar etc não significa qualquer autorização ou pedido ou convite a ser assediada e/ou invadida, abusada, estuprada etc. — Anitta (@Anitta) February 18, 2020