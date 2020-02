Lexa estreia como rainha de bateria da Unidos da Tijuca e garante: 'Sou pé quente'

Após reinar por dois anos seguidos na Unidos de Bangu pela Série A do Carnaval do Rio, Lexa estreia no Grupo Especial da Sapucaí como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Com 15 quilos a menos, a cantora está com um corpão que dez entre dez mulheres pedem aos deuses e deusas do Olimpo. Ela assumiu que mudou de estilo de vida por conta da saúde para poder aguentar a sua agenda lotada de shows e, claro, também porque queria arrasar no Sambódromo. "Estou ansiosa e me sinto honrada de ter sido tão bem recebida na Tijuca. Eu sou pé quente!", adianta.

