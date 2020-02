Felipe Prior quer mesmo colocar fogo no parquinho dentro da casa do 'BBB20'. Com o celular na mão, o brother registrou Guilherme abraçando Bianca Andrade no sofá, num momento em que a Gabi, atual namorada do rapaz, não estava por perto. O arquiteto fez cara de quem estava aprontado quando gravou a imagem colocada no feed do programa. Só para lembrar que nesta edição, a produção do reality show disponibilizou um celular para os participantes, só que o aparelho não tem conexão de telefone ou web. Os brothers fazem fotos e vídeos para compor o 'Feed BBB’, disponível na sala da casa para eles, e na internet para o público que acompanha o programa pelo Gshow.



Depois, Gabi apareceu na sala de estar e foi sentar perto do modelo e acabou assistindo a cena registrará por Prior com cara de poucos amigos.